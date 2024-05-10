علماء الفلك الروس يسجلون أعنف انفجار شمسي في 25 عاما ويحذرون من عواصف مغناطيسية "عاتية"

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي لدى أكاديمية العلوم الروسية تسجيل أعنف انفجار شمسي من الفئة X3.9 كان الأقوى من نوعه خلال السنوات الـ25 الماضية، محذرين من عواصف مغناطيسية ستجتاح الأرض.

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وأشار العلماء إلى أن الانفجار المذكور سجّل في الجزء الجنوبي الغربي من قرص الشمس، في نفس المنطقة النشطة التي وقعت فيها انفجارات عنيفة سابقة.

كما حذروا من مخاطر عالية لحدوث العواصف المغناطيسية على الأرض يومي 12 و13 مايو الجاري.

وفي وقت سابق أفاد العلماء بأن التردد المتزايد للانفجارات الشمسية ونمو طاقتها يدل على اقتراب الشمس التدريجي من ذروة نشاطها منتصف العام الجاري أو المقبل.

المصدر: نوفوستي