قبل الاختفاء لـ71 عاما.. "مذنب الشيطان" مرئي للعين المجردة وسيظهر بشكل نادر مع كسوف 8 أبريل

أصبح المذنب 12P/Pons-Brooks الذي يمر بالقرب من الأرض، مرئيا الآن في سماء الليل في نصف الكرة الشمالي، وربما يظهر بشكل نادر خلال الكسوف الكلي في 8 أبريل.

ويمكن حاليا رؤية المذنب 12P/Pons-Brooks، أو 12P اختصارا، في سماء الليل بالعين المجردة في الغرب بعد نحو ساعة من غروب الشمس.

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وتتكون المذنبات من الغبار والصخور والجليد، وتسخن وتطرد الغازات عندما تقربها مداراتها من الشمس، ما يخلق هالة متوهجة حول المذنب نفسه تعرف باسم الذؤابة.

والانفجارات التي لوحظت من المذنب 12P أعطته مظهرا يشبه القرن، ما أكسبه لقب "مذنب الشيطان".

ويزور هذا المذنب النظام الشمسي الداخلي كل 71 عاما. وسيصل إلى أقرب نقطة من الشمس في 21 أبريل، ويمر على مسافة 119.7 مليون كم (74.4 مليون ميل) من نجمنا. وهذا يعني أن المذنب سيكون قريبا إلى حد ما من الشمس خلال الكسوف الكلي في 8 أبريل، والذي من المقرر أن يمر فوق المكسيك و15 ولاية أمريكية وكندا، وفقا لموقع EarthSky.org.

وأشار موقع EarthSky.org: "أثناء الكسوف الكلي، عندما تظلم السماء، سترى كوكب الزهرة الأكثر سطوعا يظهر على جانب واحد من الشمس، وعلى الجانب الآخر من الشمس، ستجد ثاني ألمع كوكب، كوكب المشتري. وإذا كان المذنب 12P مشرقا بما فيه الكفاية، فسوف تراه بين كوكب المشتري والشمس، ولكن أقرب إلى كوكب المشتري".

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ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ويلقي بظلاله على سطح كوكبنا. وبالنسبة لأولئك الذين هم في مسار الكسوف الكلي، يبدو القمر بنفس حجم الشمس تقريبا، لذلك فهو يحجب القرص بأكمله لبضع دقائق، وهذا يعني أن المذنب قد يكون بالكاد مرئيا بالعين المجردة، أو على الأقل باستخدام المنظار.

وستعتمد رؤية المذنب 12P أثناء الكسوف في النهاية على سطوعه في ذلك اليوم. إذا كان لدى المذنب أحد انفجاراته المثيرة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حجم هالته ويجعله يبدو أكثر إشراقا.

المصدر: سبيس