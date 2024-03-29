عالم فلك: مذنب قد تكون به براكين جليدية يتجه نحو الأرض بعد 71 عاما

أعلن ألكسندر إيفانوف رئيس مركز علم الفلك والملاحة الفضائية التابع للجمعية الجغرافية الروسية في كراسنودار أن المذنب 12P/Pons-Brooks يقترب من الأرض بعد 71 عاما.



ويشير إيفانوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن التوهج الساطع لهذا المذنب يفسر بوجود براكين جليدية على سطحه.

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ووفقا له، سيقترب المذنب 12P/Pons-Brooks هذا العام من الأرض يوم 21 أبريل، لكن هذا لا يعني أنه سيكون ساطعا جدا ويمكن رؤيته، مشيرا إلى أن أفضل وقت لمراقبته هي الأيام الأخيرة من شهر مارس وبداية شهر أبريل.

وهناك فرضيات عديدة طرحها علماء الفيزياء الفلكية بشأن أسباب التوهج الساطع للمذنب، وإحدى هذه الفرضيات تعود للعالم البريطاني نيك جيمس الذي أعلن أن البراكين الجليدية على المذنب 12P/Pons-Brookes قد انفجرت ست مرات في عام 2023.

ووفقا له، يراقب علماء جامعة كوبان المذنب منذ يوليو 2023.

ويقول: "لقد رصدنا هذا العام أكثر من ثلاث توهجات ساطعة للمذنب. وبعد تحليل توهجات المذنب اكتشف خبراء مرصد KubSU علاقتها المباشرة مع التوهجات الموجودة على الشمس. ويبدو أن التوهجات الأخيرة للمذنب 12P/Pons-Brooks تتوافق مع فرضية "تأثير التوهجات الشمسية على سطح نوى المذنبات"، التي وصفها العالم السوفيتي ليونيد شولمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المذنب 12P/Pons-Brooks ينتمي إلى مجموعة المذنبات الدورية. وأول من اكتشفه كان الفرنسي جان لوي بونس في يوليو عام 1812 وبعد مضي 71 عاما أي في عام 1883 رصده البريطاني روبورت بروكس.

المصدر: تاس