"روس كوسموس" تقرّ تصميم محطة "روس" الفضائية الروسية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اعتماد تصميم المحطة الفضائية الروسية "روس"، التي ستحل محلّ المحطة الدولية المصممة بمشروع روسي وتشارف صلاحيتها على الانتهاء.

وجاء في بيان "روس كوسموس": "حصل التصميم الأولي للمحطة الفضائية الروسية على نتيجة إيجابية واعتمدته مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية".

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وصممت محطة "روس" مؤسسة Energia الحكومية للصواريخ والفضاء.

وإحدى الميزات الرئيسية للمحطة الجديدة، تصميمها النموذجي المفتوح، حيث تحتوي الوحدة الرئيسية التي هي قلب المحطة على ست نقاط لالتحام الوحدات الأخرى، التي يمكن تغييرها بعد انتهاء مدة خدمتها.

وسيوفر المدار القطبي للمحطة الذي يصل إلى 97 درجة مقارنة بـ51.6 درجة للمحطة الفضائية الدولية الحالية، نافذة أوسع على لتغطي كوكب الأرض بالكامل، بما يشمل الطريق البحري الشمالي للملاحة الذي يمثل أهمية استراتيجية لروسيا.

وللعلم فإن رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية يمكنهم رؤية حوالي 60 بالمئة فقط من سطح الأرض، منها حوالي 10 بالمئة أراضي روسيا.

كما ستزود المحطة بمنظومة اتصالات روسية متطورة تربطها بمجمع تحكم أرضيي.

ومن المقرر إطلاق محطة "روس" عام 2027، على أن يكتمل تطويرها على المدار عام 2032.

المصدر: نوفوستي