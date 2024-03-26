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ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء في أبريل

الفضاء

ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء في أبريل
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان عدة مناطق من الأرض سيتمكنون من رؤية ظاهرة فلكية مميزة في أبريل القادم.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:" في شهر أبريل سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة ظاهر تساقط شهب Lyrids المميزة، والتي يعود تاريخ رصدها إلى أكثر من 2.5 ألف سنة".

وأضاف البيان:"وفقا لمنظمة مراقبة الشهب الدولية فإن ذروة تساقط شهب Lyrids هذا العام ستحدث ليل 21-22 أبريل، ومن المتوقع أن يتمكن عشاق الفلك من رصد 18 شهابا متساقطا في السماء كل ساعة".

وأشار العلماء في المركز إلى أن ظروف رصد هذه الظاهرة تكون مناسبة عندما لا يضيء القمر السماء، وعندما تظهر الشهب مرتفعة في السماء فوق خط الأفق، لكن ظروف مراقبة شهب Lyrids هذا العام ستتأثر بسبب ظاهرة اكتمال القمر التي ستحدث في 23 أبريل.

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وتعد زخات Lyrids أقدم زخات نيزكية معروفة تم رصدها، وكل عام وفي نفس الوقت تقريبا تشهد الأرض عرضا سماويا ناتجا عن الحطام الذي خلفه مذنب C/1861 G1، إذ تصطدم أجزاؤه بالغلاف الجوي مولدة خلفها شهبا مميزة الشكل.

المصدر: تاس

 

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