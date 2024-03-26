قمر صناعي صيني مخصص لترحيل الإشارات اللاسلكية إلى الأرض يصل مدار القمر

نجح القمر الصناعي الصيني Queqiao-2 المخصص لترحيل الإشارات اللاسلكية في تنفيذ مناورة الكبح ووصل إلى مدار القمر.

وأفادت إدارة الفضاء الصينية القومية بأن القمر الصناعي بدأ الساعة 12.46 يوم 25 مارس بالتوقيت المحلي في تنفيذ عملية الكبح على مسافة 440 كلم من سطح القمر ودخل تدريجيا مدار القمر بعد 19 دقيقة.

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وسيحقق القمر الصناعي اتصالات للاسلكية اختبارية مع مسباري Chang'e-4 و Chang'e-6 القمريين الصينيين. وأضافت الإدارة أن القمرين الصناعيين الصينيين الآخرين Tiandu-1 و Tiandu-2 تم إرسالهما كذلك مع القمر الصناعي Queqiao-2. وقد أتما عملية الكبح ودخلا مدار القمر. وهما مخصصان لاختبار تكنولوجيا الاتصال والملاحة.

يذكر أن القمر الصناعي Queqiao-2 أطلق إلى القمر في 20 مارس الجاري بواسطة صاروخ Changzheng-8 من مطار Wenchang الفضائي الواقع في جزيرة هاينان جنوبي الصين. وسيرسل القمر الصناعي إلى الأرض المعلومات الواردة من المسبارين اللذين يدرسان في الوقت الراهن الجانب المظلم من القمر وقطبه الجنوبي.

المصدر: تاس