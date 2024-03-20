روسيا تنهي تجميع صاروخ Angara الثقيل لإطلاقه من مطار"فوستوتشني" الفضائي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن انتهاء عمليات تجميع صاروخ " Angara-A5" الثقيل في إطار الاستعدادات لتنفيذ أول عملية إطلاق لهذه الصواريخ من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وجاء في منشور للوكالة:"انتهى المختصون في مطار فوستوتشني الفضائي من عملية تجميع أجزاء صاروخ Angara-A5 استعدادا لتنفيذ أول عملية إطلاق لهذا النوع من الصواريخ من المطار، ويتم حاليا إجراء الفحوصات الكهربائية لعملية التجميع العام للصاروخ، ليتم بعدها تحميله على وحدة النقل وتركيبه على قاعدة الإطلاق".

ونوهت "روس كوسموس" إلى أن إطلاق الصاروخ المذكور من "فوستوتشني" من المفترض أن يتم في أبريل القادم، ومعه ستبدأ عمليات اختبارات الطيران لمجمع الإطلاق الجديد "آمور" الذي شيده مركز "خرونيتشيف" في المطار.

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وكان مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء قد صرح لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن عملية الإطلاق من المفترض أن تتم ما بين 6 و10 أبريل العام الجاري.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عدة صواريخ من هذا النوع من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 b .

المصدر: روس كوسموس