روسيا.. إنشاء مجمع لإطلاق صواريخ Amur في مطار "فوستوتشني"

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها ستبني في مطار "فوستوتشني" الفضائي مجمعا لإطلاق صواريخ Amur-SPG القابلة لإعادة الاستخدام.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، يوري بوريسوف:"ستبدأ في المستقبل القريب عملية بناء مجمع لإطلاق صواريخ Amur-SPG الواعدة في مطار فوستوتشني الفضائي".

وأضاف:"أعتقد أن عمليات البناء ستنتقل إلى المرحلة العملية في المستقبل القريب، وبالتعاون مع الخبراء في مركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية، سنقوم بمعاينة موقع المشروع، وسنقيّم الأعمال التي تتم في إطاره لاستحداث المجمع الجديد".

وأشار بوريسوف إلى أن الخبراء في مركز "بروغريس" ومركز "TsENKI" التابع لـ"روس كوسموس" أعدوا مذكرة هندسية للمشروع المذكور، وتم توجيههم لينفذ المشروع بسرعة وبأقل تكاليف ممكنة.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاقيات مع مركز "بروغريس" الروسي لتطوير صواريخ Amur الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، والمجهزة بمحركات تعمل بالميثان، ومن المفترض أن تكون هذه الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، أي أن حمولتها ستكون أكبر بطنين تقريبا مقارنة بصواريخ Soyuz-2 الروسية المستخدمة حاليا.

المصدر: تاس