الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Queqiao-2 لبرنامج استكشاف القمر

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية عن نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي Queqiao-2 المخصص لنقل المعلومات من مركبات استكشاف القمر إلى الأرض.

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وتشير الإدارة إلى أن صاروخ النقل تشانغتشنغ-8 وعلى متنه القمر الصناعي أطلق يوم الأربعاء في الساعة 8.31 بالتوقيت المحلي (الساعة 3.31 بتوقيت موسكو) من مطار ونتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان جنوب الصين، وبعد مضي 24 دقيقة انفصل القمر الصناعي عن الصاروخ ووصل إلى المدار الانتقالي.

ومهمة القمر الصناعي Queqiao-2 هي إرسال المعلومات التي يستلمها من مركبات استكشاف القمر إلى الأرض. ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية سيساعد القمر الصناعي على إقامة اتصال مع المجسات الموجودة على الجانب الآخر للقمر. أي سيوفر Queqiao-2 اتصالات تتابعية بين الأرض ومهمتي Chang'e-4 وChang'e-6.

المصدر: تاس