روسيا.. القمر الصناعي الصغير Zorkiy-2M يرسل أولى صوره من الفضاء
Globallookpress
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أعلنت مجموعة شركات Sitronics Group الروسية أنها استلمت الصور الأولى من القمر الصناعي الصغير جدا Zorkiy-2M، الذي أطلقته في 29 فبراير من مطار فوستوتشني الفضائي.
ووفقا لرئيس Sitronics Group نيقولاي بوتشيدايف: "يزداد اهتمام الزبائن الروس ببيانات استشعار الأرض عن بعد، ما يشير إلى أنه يجب علينا توسيع نشاطنا، لذلك سوف نطلق 5 أقمار صناعية أخرى حتى نهاية السنة الحالية".
ويذكر أن مجموعة أقمار Zorkiy-2M تتكون من 33 قمرا صناعيا، ما يسمح بتصوير أي نقطة في العالم بدقة تتراوح بين 2.5 و2.8 متر لكل بكسل.
المصدر: تاس