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نقل 17 قمرا صناعيا إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي

الفضاء

نقل 17 قمرا صناعيا إلى مطار
tekkos.ru
مطار "فوستوتشني" الفضائي
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تم نقل 17 قمرا صناعيا تابعا لشركة "سبوتنيكس" الروسية الخاصة، يوم 19 فبراير، إلى مطار" فوستوتشني" الفضائي بشرق روسيا.

صرحت بذلك الخدمة الصحفية لمجموعة الشركات Sitronics Group لوكالة "تاس" الروسية والتي قالت إن 17 قمرا صناعيا صغير الحجم من تصنيع شركة "سبوتنيكس" الفضائية الروسية الخاصة، بصفتها فرعا لمجموعة Sitronics Group ، تم نقلها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، حيث سيتم تحضيرها لتحقيق بعثات فضائية مدنية.

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ويشار إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية المدنية تتضمن 16 قمرا صناعيا تابعا لمنظومة الملاحة SITRO-AIS المخصصة لتتبع السفن البحرية وقمرا صناعيا واحدا من طراز "زوركي – 2 إم" لاستشعار الأرض عن بعد.

ونقلت الخدمة الصحفية عن العضو في مجلس إدارة مجموعة Sitronics Group  أليكسي كاتكوف قوله إن الأقمار الصناعية الجديدة من شأنها توسيع إمكانات الخدمات التي تقدمها مجموعة الشركات Sitronics Group. وبينها مراقبة الملاحة البحرية والتعرف على السفن المدنية ومراقبة البيئة البحرية واستخدام الأراضي الزراعية.

وقال كاتكوف إن مجموعة Sitronics تتعاون مع شركة Cosmos Hotel Group التي طلبت منها إطلاق العلامات التجارية الفرعية التابعة لها على 5 أقمار صناعية سيتم إطلاقها إلى الفضاء من مطار "فوستوتشني" الفضائي. وقال رئيس Cosmos Hotel Group ألكسندر بيبا إنه لأول مرة تساهم شركة الفنادق الروسية في غزو الفضاء.

المصدر: تاس

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