روسيا تختبر مجمع إطلاق الصواريخ الجديد في مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات على مجمع إطلاق صواريخ "Angara" الذي شيدته في مطار "فوستوتشني الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة يوم الاثنين الماضي:"بدأت اليوم المرحلة الثانية من الاختبارات الشاملة لمجمع إطلاق صواريخ Angara في مطار فوستوتشني الفضائي. هذه المرحلة قد تستمر أكثر من شهر".

وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد ذكر أن مجمع إطلاق صواريخ Angara في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي بات جاهزا بالكامل تقريبا، ومن المقرر أن تنفذ عملية الإطلاق الأولى منه في الأيام العشرة الأولى من أبريل القادم، وبداية يناير الماضي أشارت "روس كوسموس" إلى أن صاروخ "Angara-A5" وصل إلى المطار.

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

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أما "فوستوتشني" فهو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: تاس