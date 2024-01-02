روسيا تركب منظومات جديدة لمراقبة الصواريخ التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن العمل جار على تركيب منظومات جديدة لمراقبة الصواريخ والمركبات التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة "أنظمة الفضاء الروسية" التابعة للمؤسسة:"بدأ الخبراء بتركيب هوائيات جديدة في منطقة سخالين الروسية، لتتبع الصواريخ والمركبات التي ستطلق من مطار فوستوتشني الفضائي".

وأضاف البيان:"هذه الهوائيات ستكون تابعة لمركز سخالين الجديد المخصص لمتابعة عمليات الإطلاق الفضائي التي ستجرى من فوستوتشني.. انتهى المختصون من تجميع الهوائيات الجديدة، وباشروا بتركيبها وبعمليات التحضير لاختبارتها الشاملة".

وتبعا للبيان فإن المركز الجديد سيكون قادرا على متابعة جميع الصواريخ والمركبات التي ستطلق من مطار "فوستوتشني" وسيقدم الدعم المعلوماتي لعمليات الإطلاق الفضائي، وسيقوم باستقبال وتسجيل البيانات التي سيحصل عليها من المركبات بعد إطلاقها.

وكان موقع Sakh.online الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أن المركز الجديد الذي يتم العمل على استحداثه في سخالين سيكون تابعا لمراكز التحكم الأرضية الخاصة بمطار "فوستوتشني" الفضائي.

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و"فوستوتشني" هو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وتسعى روسيا باستمرار لتوسيع وتحسين منشآت هذا المطار ليكون قادرا على إطلاق أنواع مختلفة من صواريخ ومركبات الفضاء.

المصدر: sakhalin-news