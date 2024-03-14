شركة خاصة تطلق أول خدمة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة

كشفت شركة SR CMS الروسية الخاصة المتخصصة في مراقبة المناخ عن أول منصة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة، وذلك بناء على تحليل بيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء.

وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة SR Space التي تعد SR CMS فرعا لها إن شركة SR CMS أعلنت عن إطلاق أول منصة من هذا النوع في روسيا من شأنها تقديم معلومات مراقبة غازات الدفيئة على شكل برمجيات حاسوبية. وأوضحت أن مشكلة تتبع انبعاث غازات الدفيئة لا تزال قائمة في روسيا آخذا في الاعتبار التشدد في القوانين بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وأشارت شركة SR Space إلى أن خارطة العالم التفاعلية التي تم وضعها في إطار المشروع تجمع بين بيانات استشعار الأرض عن بعد والمعلومات المفتوحة الواردة من الشركات الروسية وخطوط أنابيب النفط والغاز. ولا تسمح المنصة بتقديم معلومات حجم انبعاثات غازات الدفيئة فحسب بل والقضاء الفوري على الكوارث البيئية وتغيرات مفاجئة في ديناميكا الانبعاثات في الشركات المحورية.

يذكر أن المراقبة الفضائية لغازات الدفيئة تتحقق في الوقت الراهن بفضل الأقمار الصناعية Sentinel-5P التابعة لبعثة Copernicus الأوروبية، الأمر الذي يسمح بتجديد البيانات تماما مرة واحدة في الشهر. وتخطط الشركة الروسية لتجديد البيانات بسرعة أكبر مع الأخذ في الاعتبار البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الأخرى، بما في ذلك الأقمار الصناعية التابعة لها التي يتوقع أن تطلق عامي 2024 – 2025. وستتضمن المنظومة مستقبلا الخدمة المذكورة والبنية التحتية الأرضية ومجموعة من الأقمار الصناعية والمسيّرات الجوية المزوّدة بأجهزة القياس.

المصدر: تاس