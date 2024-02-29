"روس كوسموس" تعلن عن تسرب الهواء من القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء اكتشفوا تسربا للهواء في المحطة الفضائية الدولية. وأن رواد الفضاء يبحثون عن مكان هذا التسرب لمعالجته.

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وجاء في بيان المؤسسة: "يرصد المختصون تسربا للهواء على متن محطة الفضاء الدولية. ويبحث الطاقم عن مكان هذا التسرب لوقفه ومعالجة التسريبات المحتملة، وترسل جميع البيانات الواردة من المحطة إلى المتخصصين كالمعتاد لتحليلها".

ويذكر أن جويل مونتالبانو مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا، أعلن يوم الأربعاء، عن تسرب في محطة الفضاء الدولية. ووفقا له، يقع "في الجزء الخلفي من وحدة الخدمة الروسية"، حيث تلتحم مركبات الشحن "بروغريس" بالمحطة الفضائية الدولية.

ويقول مصدر في المؤسسة: "كما أعلن سابقا، إن تقادم عمر معدات المحطة والحاجة الدائمة لتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم على متن المحطة يستهلك قدرا كبيرا من وقت الطاقم".

وأعلن مونتالبانو، في مؤتمر صحفي، أن الوكالة تتعاون مع الزملاء الروس في مسألة تسرب الهواء. وأن هذا التسرب لا يشكل أي خطورة على حياة رواد الفضاء العاملين على متن المحطة الفضائية الدولية.

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ويقول: "نحن نراقب معدل التسرب، وقد أغلقت حاليا الفتحة المؤدية إلى موقع التسرب، ونعمل مع زملائنا الروس على تحديد الخطوات التالية. وهذا الوضع لا يشكل تهديدا لسلامة الطاقم أو تشغيل المحطة". مشيرا أن الحجرة التي يبلغ طولها أقل من متر مغلقة حاليا ولا يؤثر التسرب فيها على الوحدات المتبقية في المحطة.

ويذكر أنه في عام 2019 رصد أول تسرب للهواء في المحطة الفضائية الدولية، بعد ذلك تكرر تسرب الهواء، وكانت تتم معالجته وإصلاحه في كل مرة.

المصدر: نوفوستي