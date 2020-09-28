تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية يتضاعف

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ، أن معدل تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية تضاعف خمس مرات، ما تطلب عزل طاقمها في القطاع الروسي مرتين من أجل تحديد مكان التسرب.

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "عندما اكتشف تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في شهر سبتمبر 2019 ، كانت المحطة تفقد في اليوم 270 غراما من الهواء. ولكن في شهر أغسطس 2020 جرت أول عملية عزل لطاقم المحطة في القطاع الروسي بسبب تضاعف معدل تسرب الهواء إلى 540 غراما في اليوم".

وأضاف، تطلب ذلك عزل طاقم المحطة مرة ثانية بسبب تضاعف معدل تسرب الهواء، وقال "تضاعفت في سبتمبر الحالي سرعة تسرب الهواء بمقدار 2.5 مرة، أي وصل التسرب إلى 1.4 كيلوغرام في اليوم، لذلك تطلب الأمر عزل الطاقم مرة ثانية في القطاع الروسي لغاية الساعة الحادية عشرة بتوقيت موسكو من يوم الأثنين 28 سبتمبر".

وأشار مصدر في المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" في حديث للوكالة، إلى أنه لا شيء يهدد حياة رواد الفضاء والمحطة وقال "تتعاون مجموعة التحكم في الطيران التابعة للقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، مع شركاء أجانب ، في السيطرة على الوضع".

المصدر: نوفوستي