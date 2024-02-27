الصين تخطط لتسجيل رقم قياسي في مجال إطلاق صواريخ الفضاء

أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) أن الصين تخطط لتنفيذ 100 عملية إطلاق فضائي العام الجاري، لكسر الرقم القياسي الوطني المسجّل في هذا المجال.

وجاء في وثيقة صادرة عن المؤسسة:"تخطط الصين لتنفيذ 100 عملية إطلاق فضائي عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد في هذا المجال.

وأشارت الوثيقة إلى أن (CASC) وحدها تخطط لتنفيذ حوالي 70 عملية إطلاق فضائي عام 2024، لتنقل أكثر من 290 مركبة فضائية وقمرا صناعيا إلى المدار، كما ستنفذ الشركات الصينية الأخرى 30 عملية إطلاق فضائي من المطار الفضائي الجديد في جزيرة هاينان.

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وتعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة، وتعمل على مشاريع لدراسة الكويكبات والمريخ، كما أصبح لديها محطة مدارية في الفضاء مخصصة للأبحاث العلمية، والعام الماضي نفّذت 67 عملية إطلاق فضائي.

المصدر: تاس