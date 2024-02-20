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الولايات المتحدة تطور برنامج اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية من الفضاء

الفضاء

الولايات المتحدة تطور برنامج اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية من الفضاء
pikabu.ru
صورة أرشيفية
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تقوم شركة EpiSci الأمريكية بتطوير برنامج قادر على اكتشاف الصواريخ الفرط صوتية أثناء تحليقها بواسطة الأقمار الصناعية.

أفادت بذلك يوم 19 فبراير صحيفة Space news الأمريكية.

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وحسب الصحيفة فإن الاتفاقية الموقعة مع وكالة تطوير الفضاء تقدر بـ1.6 مليون دولار، وسيسري مفعولها لمدة عامين.

ويفترض أن البرنامج سيقوم على المعلومات الواردة من 100 قمر صناعي.

وحسب الوكالة فإن شركة EpiSci تتخصص في الذكاء الاصطناعي المستخدم في الدرونات وزيادة فاعلية الطلعات القتالية. ويشار إلى أن بعض هذه الوسائل تسمح للطيارين بالتصدي الأسرع للأخطار ودمج الجهود مع المسيّرات الجوية.

ويتوقع أن تجري شركة EpiSci تجربة برنامج تتبع الصواريخ الفرط صوتية باستخدام أجهزة محاكاة الهجمات الصاروخية التابعة لشركة Raytheon الأمريكية.

المصدر: تاس

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