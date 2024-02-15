وسائل الإعلام تكشف مصير أقمار ستارلينك الصناعية

قررت شركة سبيس إكس إخراج مئة قمر صناعي قديم من مجموعة ستارلينك العاملة في الفضاء من مدارها.

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وجاء في بيان الشركة المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك: "تقدم هذه الأقمار الصناعية القابلة للمناورة حتى الآن الخدمات بكفاءة للمستخدمين، بيد أن فريق ستارلينك اكتشف مشكلة مشتركة في هذه المجموعة الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل".

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن الشركة ستنهي خدمة الأقمار الصناعية الأولى وتخرجها من المدار، بسبب المشكلة المكتشفة فيها والتي تؤدي إلى صعوبة في المناورة. وسوف تستمر هذه العملية ستة أشهر.

ومجموعة أقمار ستارلينك، هي شبكة فضائية مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق في أي مكان على الأرض. وقد بدأت شركة سبيس إكس بتنفيذ المشروع عام 2018. وتعمل حاليا في المدار مجموعة من أقمار ستارلينك تضم حوالي 4200 قمر صناعي.

المصدر: نوفوستي