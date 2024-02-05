الهند تخطط لإطلاق روبوتا يشبه الإنسان إلى الفضاء في الربع الثالث من عام 2024

تخطط الهند لإطلاق روبوتا يشبه الإنسان إلى الفضاء في الربع الثالث من عام 2024 الجاري، لاختبار أنظمة دعم الحياة للمركبة الفضائية غاغانيان قبل أن تطلق مأهولة إلى المدار.



ويشير وزير الدولة جيتندرا سينغ، الذي يشرف على الصناعات النووية والفضائية في الحكومة الهندية، في حديث للصحفيين، إلى أن مهمة الروبوت الذي أطلق عليه اسم "فيوميترا"، الذي تخطط الهند لإطلاقه في الربع الثالث من عام 2024، ستكون اختبار جميع أنظمة دعم الحياة في المركبة الفضائية غاغانيان قبل أن تطلق مأهولة إلى الفضاء.

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ويذكر أن اسم الروبوت مشتق من كلمتين باللغة السنسكريتية - "vyom" ("الفضاء"، "cosmos") و"mitra" ("صديق"). وهو بصورة امرأة، ويجيد عدة لغات، ويمكنه الإجابة على الأسئلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحالة الفنية للمركبة.

ويقول جيتندرا سينغ: "إن الروبوت فيوميترا مصمم لمحاكاة الوظائف البشرية في البيئة الفضائية والتفاعل مع أنظمة دعم الحياة". مشيرا إلى أن الروبوت يمكنه مراقبة مؤشرات الوحدة المدارية، والتحكم في أقسام المركبة الفضائية الستة. وهذا هو الاختبار الرئيسي قبل رحلة أول طاقم فضائي وطني.

ووفقا لرئيس منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO)، سريدارا بانيكر سومناث، تخطط الهند لإرسال أول مركبة فضائية على متنها طاقم إلى المدار بحلول نهاية عام 2025.

ويذكر أن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي كان قد أعلن في أغسطس عام 2018 أن أحد الرواد سيذهب إلى الفضاء حاملا العلم الوطني للهند بحلول عام 2022 ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 75 عاما على التحرر من حكم الاستعمار البريطاني. ولكن بسبب جائجة "كوفيد-19" تأجل كل شيء.

المصدر: تاس