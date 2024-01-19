الهند تخطط لإنشاء محطة فضاء مدارية مأهولة بحلول عام 2035

ستجري وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تجارب أولى في إطار برنامج متخصص لإنشاء محطة الفضاء المدارية الخاصة بها.

وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية شردهارا بانكر سومناتخ إن "التجارب الأولى ستجري العام الجاري. وقد عقدنا الثلاثاء 16 يناير اجتماعا بشأن تصميم محطة الفضاء التي أطلق عليها اسم "براخارت"، حيث قدم مهندسونا العديد من الاحتمالات ولم يتم إلى حد الآن اختيار أي منها".

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وأعاد سومناتخ إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد عقد في نوفمبر الماضي اجتماعا بشأن تطوير برنامج الفضاء الهندي حيث تم إقرار عزم البلاد على إنشاء محطة الفضاء المدارية المأهولة الخاصة بها بحلول عام 2035.

وبحسب رئيس وكالة الفضاء الهندية فإن هذا الاجتماع "أثار الحماس" بين موظفي ISRO، حيث تتفاوض الوكالة بالفعل مع ممثلي صناعة الفضاء لإطلاق أول وحدة فضائية إلى المدار بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن يتم إنشاء محطة أوتوماتيكية غير مأهولة أولا، وبحلول عام 2035 سيتم تحويلها إلى محطة مأهولة.

وقد تم إقرار خطط إنشاء المحطة الفضائية المدارية بالإضافة إلى إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2040 على خلفية المهمتين الناجحتين اللتين حققتهما وكالة الفضاء الهندية حيث نجح المتخصصون الهنود في أغسطس الماضي في تحقيق هبوط المسبار على سطح القمر، وفي سبتمبر الماضي تم إطلاق مسبار Aditya-L1 لدراسة الشمس.

المصدر: تاس