الإعلان عن موعد الإطلاق الأول لصواريخ Angara الثقيلة من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف عن الموعد الذي سينفذ فيه الإطلاق الأول لصواريخ "Angara-A5" من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء قال بوريسوف:"روس كوسموس مستعدة لتنفيذ الإطلاق الأول لصاروخ Angara من مطار فوستوتشني في الأيام العشرة الأولى من أبريل 2024. الصاروخ بات موجودا في المطار.. هذا الأمر سيشكل حقبة جديدة، وصفحة جديدة في تطوير مطار فوستوتشني الفضائي الروسي الحديث".

وأشار بوريسوف إلى أن أعمال البناء في المجمع الجديد لإطلاق صواريخ Angara في المطار المذكور اكتملت بنسبة 99%، ويجري الانتهاء من الاختبارات الشاملة لهذا المجمع.

Roscosmos

وكانت وكالات إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإطلاق الأول لصواريخ Angara من مطار "فوستوتشني" قد يتم في الربع الأول من عام 2024، وستنفذ عملية الإطلاق من مجمع إطلاق الصواريخ الجديد الذي بدأ العمل على بنائه عام 2018.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: نوفستي