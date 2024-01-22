قناة تلفزيونية: أول رائد فضاء تركي سيتواصل مع أردوغان من المحطة الفضائية

أعلنت قناة TRT Haber أن رائد الفضاء، ألبير غزر أوجي الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية سيتواصل مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من المحطة اليوم الاثنين.

وقالت القناة اليوم الاثنين:"تتابع تركيا بحماس الرحلة الفضائية لرائدها، ألبير غزر أوجي. خلال فترة إقامته في المحطة الفضائية الدولية سيتواصل الرائد التركي عدة مرات مع وطنه الأم، ومن المتوقع أن يجري اليوم أول محادثة له من المحطة مع الرئيس أردوغان".

وأضافت:"سيتواصل الرائد مع تركيا سبع مرات على الأقل خلال وجوده في المحطة، ويتضمن برنامج أول رائد فضاء تركي أيضًا محادثات مع عائلته ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، كما سيتواصل مع مركز جوكمان لتدريب الطيران الفضائي التركي، ومع مركز تيوبيتاك الفضائي في أنقرة".

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وكانت صحيفة "Karar " قد أشارت في وقت سابق إلى رحلة أول رائد فضاء تركي إلى المحطة الفضائية الدولية كلّفت انقرة 55 مليون دولار، وتكلفة هذه الرحلة حددتها شركة Axiom Space التي نفّذت هذه الرحلة، وبالإضافة إلى الرائد التركي ضمت الرحلة أيضا: الإيطالي، والتر فيلادي، والأمريكي، مايكل لوبيز أليجريا، والسويدي، ماركوس واندنت، إذ من المفترض أن يبقى الرواد على المحطة مدة أسبوعين، وسيشاركون هناك في إجراء التجارب العلمية.

المصدر: نوفوستي