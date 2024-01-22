محطة "روس" الفضائية لاختبار تكنولوجيا الفضاء في ظروف "عملية"

أعلن فلاديمير كوجيفنيكوف كبير مصممي محطة "روس" الفضائية الروسية، أنه سيكون بإمكان منتجي الأجهزة والتكنولوجيا الفضائية اختبار منتجاتهم في ظروف فضائية حقيقية.



ويشير كوجيفنيكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن تصميم محطة "روس" الفضائية سيسمح باختبار الأجهزة والمعدات الفضائية في ظروف طيران حقيقية.

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ويقول: "سيسمح تصميم محطة "روس" لمصنعي تكنولوجيا الفضاء باختبار منتجاتهم في ظروف عملية على متنها. وعمليا يمكن أن تمنح هذه المعدات بعد اختبارها في الفضاء شهادة تؤكد أنها مؤهلة للطيران. وهذا أمر مهم، لأنه حاليا تنتج الكثير من المعدات والأجهزة الوطنية الجديدة التي تتطلب التطوير والاختبار في ظروف الفضاء".

ووفقا له، يمكن للروس والأجانب-مختبرات، مزارع، مصانع، العمل على متن المحطة "روس"، حيث يمكنهم استخدام البنية التحتية للمحطة في مشاريعهم. كما يمكنهم ربط وحدات خاصة بالمحطة مصممة لحل مشكلات عملية.

ويذكر أنه من المقرر إطلاق أول وحدة لمحطة "روس" الفضائية في عام 2027 وخلال خمس سنوات ستكون جاهزة بالكامل، وتتكون من ست وحدات رئيسية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"