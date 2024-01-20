إيران ترسل "ثريا" إلى الفضاء بنجاح

أعلنت إيران اليوم السبت عن إطلاق قمر "ثريا" الصناعي إلى الفضاء وبلوغه مداره على بعد 750 كم.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن صاروخ "قائم 100" حمل القمر، وأنه أول صاروخ إيراني بثلاث مراحل ويعمل بالوقود الصلب، وصممه علماء القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري.

وهذه المرة الأولى التي تنجح فيها إيران في إيصال قمر صناعي إلى مدارات أبعد من 500 كيلومتر.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران عن إطلاق كبسولة بيولوجية جديدة إلى خارج الغلاف الجوي للأرض إلى بعد 130 كيلومترا، تتماشى مع تحقيق خارطة الطريق الخاصة بالرحلات الفضائية المأهولة.

المصدر: إرنا