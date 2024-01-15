رصد كرة نارية في سماء اليابان (فيديو)
أفاد سكان منطقة كانتو بوسط البابان والتي تضم العاصمة طوكيو، بأنهم شاهدوا نيزكا ساطعا بشكل استثنائي صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة NHK.
وقال فوجي دايتشي هو مشرف متخصص في علم الفلك في متحف مدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا، قرب طوكيو، إن الكاميرات المثبتة في منزله في هيراتسوكا ومحافظة شيزوكا المجاورة التقطت الظاهرة المعروفة باسم كرة النار قبل الساعة السابعة صباحا بقليل.
وتظهر اللقطات كرة من الضوء تحلق في سماء الفجر لبضع ثوان قبل أن تختفي.
2024年1月15日6時55分36秒に流れた大火球を、平塚の自宅から北西の空に向けたカメラで捉えた様子です。日の出後に流れたので、昼間火球でもありました。 pic.twitter.com/R2V4SRqgN7— 藤井大地 (@dfuji1) January 14, 2024
さきほど大火球が流れました！2024年1月15日6時55分36秒に流れた大火球を、富士から北の高い空に向けたカメラで捉えた様子です。数分後に爆発音が聞こえた地域があったようで、隕石落下の可能性があります。 pic.twitter.com/6DL7h3Kybm— 藤井大地 (@dfuji1) January 14, 2024
衝撃波の音も録れていました！2024年1月15日6時55分36秒に流れた大火球を、富士から別のカメラで捉えた様子です。火球出現から約4分後の6時59分39秒に轟音が鳴り響きました。 https://t.co/I9ne4yGD2Vpic.twitter.com/7WNC7Bg3Ma— 藤井大地 (@dfuji1) January 15, 2024
وأبلغ شهود عيان، معظمهم من منطقة كانتو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم سمعوا صوت انفجار.
وأشار فوجي إلى أنه فوجئ برؤية كرة نارية لامعة في بعد شروق الشمس، مضيفا أن قوة السطوع تدل على أن قطر النيزك يبلغ عشرات السنتيمترات، وهو أمر نادر.
وأوضح فوجي أن التقارير عن سماع دوي تشير أيضا إلى أن النيزك ربما يكون قد ضرب الأرض.
المصدر: NHK