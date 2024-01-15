رصد كرة نارية في سماء اليابان (فيديو)

أفاد سكان منطقة كانتو بوسط البابان والتي تضم العاصمة طوكيو، بأنهم شاهدوا نيزكا ساطعا بشكل استثنائي صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة NHK.

وقال فوجي دايتشي هو مشرف متخصص في علم الفلك في متحف مدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا، قرب طوكيو، إن الكاميرات المثبتة في منزله في هيراتسوكا ومحافظة شيزوكا المجاورة التقطت الظاهرة المعروفة باسم كرة النار قبل الساعة السابعة صباحا بقليل.

وتظهر اللقطات كرة من الضوء تحلق في سماء الفجر لبضع ثوان قبل أن تختفي.

وأبلغ شهود عيان، معظمهم من منطقة كانتو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم سمعوا صوت انفجار.

وأشار فوجي إلى أنه فوجئ برؤية كرة نارية لامعة في بعد شروق الشمس، مضيفا أن قوة السطوع تدل على أن قطر النيزك يبلغ عشرات السنتيمترات، وهو أمر نادر.

وأوضح فوجي أن التقارير عن سماع دوي تشير أيضا إلى أن النيزك ربما يكون قد ضرب الأرض.

المصدر: NHK