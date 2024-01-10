روسيا.. صاروخ "أنغارا" الثقيل يصل مطار "فوستوتشني"

وصل أول صاروخ ثقيل من طراز "أنغارا – آ5" إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا.

أفاد بذلك مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية حيث قال:"وصل صباح يوم 9 يناير إلى محطة "ليديانايا" القطار الذي يحمل أجزاء صاروخ "أنغارا - آ 5" الثقيل الذي سيطلق في مارس المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي. وقد وصل القطار من مدينة أومسك في غرب سيبيريا وبالتحديد من شركة "بوليوت" الروسية، بصفتها فرعا في مركز "خرونيتشيف" الإنتاجي العلمي".

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وأشار المصدر إلى أن الأخصائيين في مركز " فوستوتشني" سيقومون الأربعاء 10 يناير بتفريغ مكونات الصاروخ في محطة سكة الحديد "ليديانايا".

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف كان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن منصة إطلاق الصواريخ في مطار "فوستوتشني" جاهزة تماما. ويتوقع أن يطلق منها في مارس المقبل صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل الروسي الواعد.

وجدير بالذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الواعدة تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تستخدم أنواعا من الوقود الصديقة للبيئة .

وقد تحقق إطلاق أول صاروخين من "أنغارا" الثقيل عامي 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

وكان النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أندريه يلتشانينوف قد أعرب في نوفمبر الماضي، عن أمله بأن يتحقق أول إطلاق اختباري لصاروخ "أنغارا" الثقيل من مطار "فوستوتشني" الفضائي في الربع الأول لعام 2024.

المصدر: تاس