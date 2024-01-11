نظارات مطورة بوسائل مدمجة مساعدة للسمع!

أعلنت شركة تجارية لبيع النظارات في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، عن بدء بيعها نظارات مزودة بأدوات مساعدة للسمع مدمجة فيها.

وانتقلت EssilorLuxottica إلى سوق أدوات السمع بنظارات تعمل على تضخيم الصوت القادم من الاتجاه الذي يواجهه مرتديها.

ويأتي هذا الإصدار في أعقاب بحث يظهر أن كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع لديهم خطر أقل للوفاة المبكرة بنسبة 24% إذا كانوا يرتدون أدوات السمع.

إقرأ المزيد

وسيتم بيع الأجهزة الجديدة التي تسمى Nuance Audio، في الولايات المتحدة بدءا من خريف عام 2024، حسبما صرح ممثلو EssilorLuxottica. ثم ستكون متوفرة في أوروبا في النصف الأول من عام 2025 تقريبا. وتستهدف النظارات فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.

وتمتلك الشركة أيضا علامات تجارية للنظارات، بما في ذلك Oakley وRay-Ban وNative Eyewear.

ولم يتم تحديد السعر بعد، لكن ممثل الشركة قال إنها ستكون "أرخص بكثير" من أدوات السمع التقليدية.

وقال رافايلو إنفانتينو، مدير التكامل والتوصيل في شركة EssilorLuxottica، إن تقنية إلغاء الضوضاء تعمل على قطع الضوضاء القادمة من خلف مرتديها.

المصدر: ديلي ميل