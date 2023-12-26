وصول مسبار ياباني إلى مدار القمر

وصل مسبار SLIM العلمي الياباني بنجاح، يوم 25 ديسمبر إلى مدار القمر. وستبدأ قريبا مرحلة هبوطه على سطح القمر.

أفادت بذلك وكالة JAXA اليابانية للدراسات الجوفضائية.

ويتوقع أن يبدأ المسبار في النزول نحو سطح القمر الساعة 00.00 يوم 20 يناير المقبل بالتوقيت المحلي، (الساعة 18.00 يوم 19 يناير بتوقيت موسكو). ستنتهي عملية الهبوط بعد 20 دقيقة، أي الساعة 00.20 بالتوقيت المحلي.

وكانت وكالة JAXA قد توقعت في وقت سابق أن يتحقق الهبوط على سطح القمر في النصف الأول لفبراير المقبل.

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يذكر أن مسبار SLIM تم إطلاقه في 7 سبتمبر الماضي، من مطار "تانبغاسيما" الفضائي في جنوب شرق اليابان.

ويخصص المسبار بوزن 200 كيلوغرام وارتفاع 2.4 متر لدراسة حُفر القمر وتضاريسه بواسطة التقنيات المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه. وتم تزويده بكاميرا خاصة تسمح له بقياس نسبة الحديد، وغيره من العناصر الكيميائية في التربة.

وبمقدور المسيار الياباني أن يهبط في مكان معيّن له بهامش خطأ لا يزيد عن 100 متر.

ويتوقع أن تستخدم معلومات سيجمعها المسبار الياباني لتحقيق برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

المصدر: تاس