"روس كوسموس": أول صاروخ فضائي ثقيل روسي سيطلق من مطار "فوستوتشني" في الربع الأول لعام 2024

أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن أول صاروخ روسي ثقيل من طراز "أنغارا -آ5" قد أرسل إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، حيث سيتم إطلاقه الاختباري إلى الفضاء.

وأضاف ناطق باسم المؤسسة أنه قد انتهى في مطار "فوستوتشني" الفضائي العمل على إنشاء مجمع تقني مخصص لتحضير الصواريخ الفضائية الثقيلة وفحص جاهزيتها.

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وأوضح أنه يخطط لأن تقوم منصة الصواريخ الفضائية "آمور 1" بإطلاق الصواريخ الثقيلة الثلاثية المراحل "أنغارا – آ 5" و"أنغارا – آ 5 إم".

جدير بالذكر أن أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الواعدة تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تستخدم أنواعا من الوقود الصديقة للبيئة .

وقد تحقق إطلاق أول الصاروخين من "أنغارا" الثقيل عامي 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

وكان النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أندريه يلتشانينوف قد أعرب في نوفمبر الماضي، عن أمله بأن يتحقق أول إطلاق اختباري لصاروخ "أنغارا" الثقيل من مطار "فوستوتشني" الفضائي في الربع الأول لعام 2024.

المصدر: تاس