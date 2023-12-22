"سخرية القدر" يعرض على متن محطة الفضاء الدولية ليلة رأس السنة

سيشاهد رائد الفضاء الروسي قسطنطين بوريسوف فيلمه المحبوب" سخرية القدر" عشية ليلة رأس السنة مع أفراد الطاقم الأمريكي في محطة الفضاء الدولية.

أعلن ذلك في مقابلة عبر اتصال الفيديو مع بابا نويل الذي زار مركز تدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو. وكان برفقته كل من سنيغوروشكا وبابا ياغا (شخصيات من الفلكلور الشعبي الروسي).

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن بابا نويل رقم 1 في موسكو زار الأربعاء 20 ديسمبر، مركز تدريب رواد الفضاء حيث تواصل عبر الفيديو مع رواد الفضاء الروس.

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وقال بوريسوف مجيبا عن سؤال وجهته إليه سنيغوروتشكا (فتاة الثلج) عن مكان كان يتمنى أن يستقبل فيه رأس السنة قال:" كنت أود أن أحتفل بعيد رأس السنة في مكان ما بشمال البلاد، لأشاهد الأضواء الشمالية (الشفق القطبي) بأم عيني".

وقال رائد الفضاء أيضا إن المحطة لم تبدأ بعد في إعداد أطباق عيد رأس السنة. ومع ذلك، قال إن رواد الفضاء يستمتعون بأكل اليوسفي الذي وصل إليهم على متن سفينة الشحن "بروغريس -25".

يذكر أن فيلم "سخرية القدر" من إخراج إلدار ريازانوف يعرض تقليديا منذ عام 1976 على التلفزيون السوفيتي والروسي في ليلة عيد رأس السنة، ويروي الفيلم قصة مغامرات مسكوي في بطرسبورغ في ليلة رأس السنة.

المصدر: تاس