 
مباشر
عاجل
المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين

رئيس الوزراء الروسي يشارك في فعالية "شجرة الأمنيات"

مجتمع

رئيس الوزراء الروسي يشارك في فعالية
u-f.ru
رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlh6

شارك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في فعالية "شجرة الأمنيات" الخيرية السنوية حيث وعد بتحقيق أمنيات ثلاثة أطفال من المشاركين.

وتتجسد الفعالية الخيرية في رسائل خطية يرسلها الأطفال الروس الذين يمثلون مختلف مناطق روسيا إلى المسؤولين الكبار، وتعلق تلك الرسائل على شجرة رأس السنة ( شجرة الأمنيات).

طلب ماكار البالغ من العمر 6 أعوام من منطقة كوستروما بشمال روسيا في رسالته هدية عبارة عن سكة قطار للأطفال، ووعده رئيس مجلس الوزراء بتحقيق هذه الأمنية .

كما تمنت سنيجانا البالغة من العمر 8 أعوام من مدينة أستراخان بجنوب روسيا زيارة معمل للحلويات. وقال ميخائيل ميشوستين إنه سبق له أن زار مثل هذا المعمل بنفسه. وقال:" كانت زيارتي ممتعة للغاية!" وتعهد بأن ينظم رحلة مماثلة لسنيجانا.

ووعد ميشوستين الطفلة إرينا (9 أعوام) من بيرم في منطقة الأورال الروسية بتقديم آلة الغيتار الموسيقية. وهو بالضبط ما تحلم به الفتاة.

 كما أكد عقد لقاء قريب مع الأطفال الثلاثة حيث سيقدّم لهم الهدايا شخصيا .

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين