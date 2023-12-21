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الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030

الفضاء

الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد أجنبي إلى القمر بحلول عام 2030
Roscosmos
سطح القمر
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال رائد فضاء أجنبي إلى جانب الرواد الأمريكيين إلى سطح القمر قبل نهاية العقد الحالي.

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الآلهة "أرتميس" اسم برنامج القمر الأمريكي



ويشير مصدر في البيت الأبيض إلى أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستعلن ذلك رسميا في اجتماع المجلس الوطني للفضاء.

ويقول: "ستعلن أن الولايات المتحدة، إلى جانب رواد الفضاء الأمريكيين، سترسل رائد فضاء أجنبيا إلى سطح القمر قبل نهاية العقد.

ووفقا لهدف الإدارة الأمريكية المعلن رسميا سابقا، يجب أن تتم عودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 2025 خلال مهمة أرتميس -3، على الرغم من أن هيئة الرقابة الحكومية تحذر من أن عودة الولايات المتحدة إلى سطح القمر عمليا قد لا تتم قبل عام 2027.

ويذكر أن ناسا لم تعلن من سيضم طاقم مهمة أرتميس 3، لكنها أشارت سابقا أنه سيضم أول امرأة تطأ قدمها سطح القمر.

المصدر: نوفوستي

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