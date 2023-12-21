تلسكوب هابل يلتقط الضوء "المحظور" لمجرة بعيدة في صورة جديدة مذهلة

التقطت صورة جديدة من تلسكوب هابل الفضائي الضوء "المحظور" لمجرة حلزونية بعيدة في كوكبة الشجاع، يتألق بشكل مدهش.

وتقع هذه المجرة على بعد نحو 275 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتسمى MCG-01-24-014، ولها ذراعان حلزونيان بارزان ومحددان جيدا، يشكلان مظهرا دائريا مثاليا تقريبا، ونواة متوهجة نشطة تُعرف باسم نواة المجرة النشطة (AGN).

Our ESA/Hubble Picture of the Week features the bright spiral galaxy MCG-01-24-014! 🌌 pic.twitter.com/7CprIPn4kF — HUBBLE (@HUBBLE_space) December 18, 2023

وتُصنف MCG-01-24-014 على أنها "مجرة زيفرت من النوع 2"، وهي واحدة من أكبر مجموعتين من المجرات النشطة التي يعرفها العلماء، إلى جانب النجوم الزائفة (المنطقة الغازية الساخنة المحيطة مباشرة بثقب أسود).

وتُظهر مجرات زيفرت قلبا ساطعا مميزا، ولكنها أقل قابلية للاكتشاف عند مقارنتها بالنجوم الزائفة (أو الكوازارات) وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

ويمكن تصنيف مجرات زيفرت بشكل أكبر بناء على شدة الضوء المنبعث من مراكزها النشطة. واعتمادا على الأطوال الموجية للضوء، أو الأطياف، يتم تصنيف مجرات سيفرت إما من النوع 1 أو النوع 2. والنوع الثاني يبعث خطوطا طيفية مرتبطة بما يسمى بالانبعاثات "المحظورة"، نظرا لأنها لا ينبغي أن توجد وفقا لقواعد معينة في فيزياء الكم.

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وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "لفهم لماذا يمكن اعتبار الضوء المنبعث من المجرة محظورا، من المفيد أن نفهم سبب وجود الأطياف في المقام الأول. تبدو الأطياف بالطريقة التي تبدو بها لأن بعض الذرات والجزيئات سوف تمتص الضوء وتنبعث منه بشكل موثوق للغاية عند أطوال موجية محددة للغاية".

وتفقد الإلكترونات، وهي الجسيمات الصغيرة التي تدور حول نوى الذرات، أو تكتسب كميات محددة من الطاقة، والتي تتوافق مع أطوال موجية معينة يتم امتصاصها أو انبعاثها. ومع ذلك، تعد بعض خطوط الانبعاث الطيفية "محظورة" لأنه يتم ملاحظتها في الفضاء ولكنها لا تحدث في الظروف العادية على الأرض.

وأضاف البيان:" فيزياء الكم معقدة، وبعض القواعد المستخدمة للتنبؤ بها تستخدم افتراضات تناسب الظروف المعملية هنا على الأرض. وبموجب هذه القواعد، يعد هذا الانبعاث محظورا، وهو أمر غير محتمل لدرجة أنه يتم تجاهله. ولكن في الفضاء، في وسط قلب مجرة نشط بشكل لا يصدق، لم تعد هذه الافتراضات قائمة، ويحصل الضوء المحظور على فرصة تألق نحونا".

وفي الواقع، يضيء الضوء الصادر عن MCG-01-24-014 بشكل ساطع في صورة هابل الجديدة، والتي تم التقاطها باستخدام كاميرا التلسكوب المتقدمة للمسوحات (ACS).

وتظهر المجرة الحلزونية في وسط الصورة، مع نجمين كبيرين لامعين في المقدمة، أحدهما أزرق والآخر أحمر، متوضعين مباشرة فوق المجرة نفسها. وتنتشر العديد من المجرات البعيدة عبر خلفية الفضاء السوداء.

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورة هابل الجديدة على الإنترنت في 18 ديسمبر.

المصدر: سبيس