صحيفة: الهند تخطط لزيادة عدد أقمارها العسكرية خلال السنوات القادمة

نقلت صحيفة The Times of India عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية قوله إن الهند تخطط لإضافة 100 قمر إلى أقمارها الصناعية العسكرية خلال السنوات الـ8 القادمة.

وأشار المصدر للصحيفة إلى:"أن كوكبة الأقمار الصناعية الفضائية العسكرية الهندية ستزيد بمقدار 100 قمر صناعي في السنوات الـ7 أو 8 المقبلة. وسيتم إنشاء قيادة فضائية في البلاد لتنفيذ عمليات في الفضاء القريب والبعيد".

ووفقا له، قدمت القوات الجوية الهندية مسودة عقيدة جديدة للحكومة للموافقة عليها، والتي تنص على خطوات نشطة لاستخدام الفضاء الخارجي بشكل فعال للأغراض الهجومية والدفاعية، فضلا عن إعادة هيكلة القوات الجو-فضائية التابعة للجيش.

وقال:"نأمل أن يحظى المبدأ الجديد بموافقة مجلس الوزراء في المستقبل القريب". مشيرا إلى أن القوات الجوية في الجيش تتعاون الآن بشكل فعال مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية والإدارات الأخرى والشركات الخاصة لابتكار أحدث التقنيات في مجال الاتصالات الفضائية ومراقبة الأرض والتحكم في الأقمار الصناعية الفضائية وغيرها. وأن تدريبات طياري القوات الجوية تتضمن برنامجا للتحضير لإجراءات ضد التهديدات من الفضاء.

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وفي أغسطس 2013، أعلنت الهند عن إطلاق أول أقمارها العسكرية إلى المدارGSAT-7، والمصمم لتحسين القدرات الدفاعية للبحرية الهندية، واختبرت أسلحة مضادة للأقمار الصناعية لأول مرة في مارس 2019، إذ أسقط صاروخ من نوع ASAT مركبة فضائية تقع في مدار أرضي منخفض (300 كم) بعد ثلاث دقائق من إطلاقه. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الهندي، إن بلاده أصبحت قوة عظمى فضائية جديدة، وانضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين في هذا المجال.

المصدر: تاس