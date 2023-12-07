شركة تركية تعتزم إطلاق أول قمر صناعي لها عام 2025

تعوّل شركة Baykar، بصفتها كبرى الشركات التركية المصنعة للمسيّرات، على أن تطلق عام 2025 إلى الفضاء أول قمر صناعي لها.

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أعلن ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار. ونقلت صحيفة Akşam التركية عن بيرقدار قوله:" إن العمل على تحقيق مبادرتنا الفضائية مستمر على مدى عام ونصف العام، ونحن لن نذهب إلى حيث يذهب الجميع، بل نتوقع المستقبل ونستعد للسباق من أجل هذا المستقبل اليوم، نحن نعمل على تطوير الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض ووسائل النقل المدارية، وسنرسل عام 2025 أول قمر صناعي لنا إلى الفضاء".

وحسب رئيس مجلس الإدارة، فإن الشركة تعمل على تطوير قمر صناعي سيقدّم دعما في تطوير ابتكارات أنظمة الملاحة العالمية، وتطبيقات الاتصالات الخاصة. وأضاف قائلا:" نحن نعمل أيضا على تطوير التكنولوجيات الفضائية في مجال مركبات النقل المدارية".

المصدر: نوفوستي