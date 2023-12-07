مركز فضائي إماراتي يبحث مع "ناسا" إرسال رائد إماراتي إلى القمر

يبحث مركز "محمد بن راشد" الفضائي الإماراتي مع وكالة "ناسا" الأمريكية إمكانية إرسال رائد فضاء إماراتي برحلة إلى القمر، في إطار برنامج "أرتميس" القمري الأمريكي.

أفادت بذلك صحيفة The Natonal الإماراتية نقلا عن رئيس وكالة "ناسا" بيل نلسون، وقال نلسون في مقابلة مع الصحيفة:" هل تجري محادثات؟ - نعم إنها جارية. لكننا غير جاهزين لنتقدم بإعلان ما، ويمكن أن يفعل ذلك مركز "محمد بن راشد" الإماراتي".

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وقالت صحيفة The Natonal إن برنامج "أرتميس" يقضي بمشاركة رواد الفضاء الأمريكيين والكنديين في الرحلات الفضائية إلى القمر.

ويذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في ربيع عام 2019 برنامج "أرتميس" الخاص بهبوط رواد الفضاء على القمر، والذي يضم 3 مراحل، حيث تطلق أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض، ثم تدور حول القمر عام 2024 مركبة "أوريون" المأهولة. وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ في منتصف 2030.

بينما أعلنت "ناسا" مؤخرا أن إرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2025 أمر غير واقعي. واستبعدت تحقيق المرحلة الثالثة للبرنامج في الموعد المذكور.

المصدر: تاس