براغ ترفض عرضا من شركة أمريكية لإرسال أحد الرواد التشيك إلى المحطة الفضائية

ذكر موقع novinky.cz، أن التشيك رفضت عرضا قدمته شركة Axiom الأمريكية، لإرسال رائد تشيكي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال مدير قسم أبحاث الفضاء بوزارة النقل في التشيك، فاتسلاف كوبرا :"إن التشيك وبسبب نقص التمويل رفضت إرسال رائدها إلى الفضاء مع طاقم الرحلة التي تعدها شركة Axiom الأمريكية".

وأضاف:"في الوقت الحالي لا توجد موارد تؤمن حرية إرسال رائد إلى الفضاء. جمهورية التشيك تمر بوضع اقتصادي صعب". ولم يستبعد كوبرا أن تتلقى التشيك في المستقبل عرضا من شركة Axiom أو غيرها من الشركات التي تعمل في نفس المجال لإرسال رائد تشيكي إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وكانت وزارة النقل التشيكية قد تلقت مقترحا في يونيو الماضي، من شركة Axiom لضم كابتن سلاح الجو التشيكي أليس سفوبودا إلى الرحلة التي ستنظمها الشركة لإرسال رواد إلى المحطة الفضائية الدولية، وكان على التشيك أن تدفع 60 مليون دولار لإرسال رائدها إلى المحطة.

المصدر: تاس