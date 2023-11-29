مركبة Progress الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة Progress MS-23، انفصلت بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية، واتجهت نحو الأرض.

وقال بيان صادر عن الوكالة:"انفصلت مركبة الشحن Progress MS-23 عن وحدة Poisk الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض، لتفسح المجال لالتحام مركبة أخرى بالمحطة".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن تبدأ محركات الكبح الموجودة في المركبة بالعمل اليوم الأربعاء، تمام الساعة 14:02 بتوقيت موسكو، وبعدها ستغادر المركبة المدار وتدخل طبقات الغلاف الجوي للأرض حيث ستحترق معظم أجزائها هناك، أما أقسامها التي لن تحترق فستسقط في منطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ.

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والتحمت هذه المركبة بالمحطة الفضائية الدولية في 24 مايو الفائت، وحملت معها نحو 2.5 طن من البضائع التي شملت الأغذية والمياه والمعدات العلمية. وفي الاول من ديسمبر المقبل، من المفترض أن ترسل روسيا إلى المحطة أيضا مركبة Progress MS-25 التي ستطلقها من قاعدة بايكونور الفضائية، ومن المقرر أن تلتحم هذه المركبة بالمحطة في الثالث من ديسمبر.

المصدر: تاس