روسيا تجري دراسات على بذور نباتات كانت قد أرسلتها إلى الفضاء

أعلنت عدة معاهد وجامعات روسية، أنها ستجري تجاربا على بذور نباتات كانت قد أرسلت سابقا إلى المحطة الفضائية الدولية في إطار اختبارات علمية.

وحول الموضوع قال رئيس المركز العلمي للتقنيات الحيوية الزراعية في سيبيريا، كيريل غولوخفاست:"سيقوم باحثون من مركزنا بالتعاون مع علماء من عدة جامعات ومعاهد روسية لإجراء دراسات على بذور الصويا التي كانت قد أرسلت سابقا إلى المحطة الفضائية الدولية وبقيت لعامين هناك، وسيحاولون إنبات هذه البذور، وتحديد أي منها لديها الفرصة للبقاء في ظروف الرحلات الفضائية الطويلة".

وأضاف:"سنتعاون في هذا الأمر مع الخبراء من معهد عموم روسيا للموارد الوراثية النباتية، و خبراء من المركز العلمي الفيدرالي للتكنولوجيا الحيوية الزراعية في الشرق الأقصى، ومع الخبراء من معهد المشكلات الطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والذي يعمل منذ عامين على هذا الموضوع، لقد أرسل المعهد البذور إلى الفضاء، وعادت الدفعة الأولى منها، سنقوم بتحليل هذه البذور وإجراء الدراسات عليها، وسنحاول إنباتها".

وأشار غولوخفاست إلى "أن الهدف من إرسال بذور النباتات إلى الفضاء كان معرفة أنواع البذور التي يمكنها البقاء لفترات طويلة خارج الظروف الأرضية، ففي حال إرسال بعثة إلى المريخ على سبيل المثال من المهم معرفة كيفية معالجة البذور ليتم إنباتها خارج الأرض، أو معرفة أي نوع من البذور سيكون مناسبا لهذا الأمر".

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ووفقا له بذور نفس النبات تكون مختلفة فيما بينها أحيانا، وخصوصا من حيث اللون وآلية التصبغ، إذ تحتوي البذور الداكنة (شديدة التصبغ) على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة - وهي مواد تمتص الجذور الحرة التي تتشكل تحت تأثير الإشعاع وتغيرات درجات الحرارة والطقس الفضائي، وهكذا فإن البذور الداكنة من المرجح أن تبقى على قيد الحياة في الظروف الفضائية.

المصدر: فيستي