مسرح "تشيخوف" للفنون يقدم عرضا مسرحيا لرواد المحطة الفضائية الدولية

شاهد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية، مسرحية "سيرانو دا برجيراك"، التي قدمها مسرح "تشيخوف" للفنون في موسكو.

أفاد المراسل الخاص لوكالة "تاس" الروسية وقائد فريق رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو بأن قسطنطين خابنسكي المدير الفني لمسرح "تشيخوف"، أرسل إلى محطة الفضاء تسجيل مسرحية "سيرانو ودا برجيراك" مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

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وقال أوليغ كونونينكو:" إن الطاقم بأكمله شاهد على متن محطة الفضاء الدولية مع زملائنا الأجانب مسرحية "سيرانو دا برجيراك" بمشاركة ممثلي مسرح "تشيخوف" للفنون في موسكو. وقد أرسل إلينا قسطنطين خابنسكي تسجيلا للمسرحية مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. وقد أثار عرض المسرحية إعجابا كبيرا وسرورا بين فريقنا الأممي من المتفرجين."

وحسب كونونينكو فإن "أداء الممثلين جعل من الممكن خلق جو خاص على خشبة المسرح وفي الفضاء. وأضاف قائلا:" إن القصة لها مغزى عميق وانعطافاتها غير متوقعة. وكنا قلقين بصدق بشأن الشخصيات وقراراتهم وأخطائهم، وضحكنا وتعاطفنا معهم. وتمكّن طاقم المسرح المختار بشكل مثالي من خلق جو خاص على الخشبة وفي قاعة المسرح ولدينا في الفضاء". وأضاف قائلا إن أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية شكروا الممثلين ومدير المسرح قسطنطين خابنسكي على الأمسية الرائعة.

يذكر أن المدير الفني لمسرح "تشيخوف" للفنون، كان قد سلم قائد فريق رواد الفضاء الروس في يوليو الماضي طيور النورس المخملية الثلاثة، بصفتها رمزا لمسرح "تشيخوف" الفني ومؤشرا لانعدام الوزن.

يذكر أن "سيرانو دا برجيراك" هي مسرحية كوميدية شعرية من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي الفرنسي آدمون روستان (1897).

المصدر: تاس