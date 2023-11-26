"روايات تشيخوف الصوتية" تؤنس الروّاد الروس في المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

نشر رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، مقطع فيديو يظهر بعض التدريبات الرياضية التي يقوم بها على متن المحطة الفضائية وهو مستمتع بالكتب الصوتية لروايات الكاتب الشهير أنطون تشيخوف.

وفي المقطع ظهر كونونينكو وهو يتدرب على جهاز الجري في المحطة، مستمتعا بقصص تشيخوف التي يرويها ممثلون من مسرح موسكو الفني.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء: "منذ أسبوع وأنا أستمتع بقصص تشيخوف الصوتية، أرسل لنا قائد مسرح تشيخوف في موسكو قصصا صوتية من روايات أنطون تشيخوف يؤديها ممثلو مسرح موسكو الفني، هذه كانت تجاربي الأولى للاستماع لهذه التسجيلات، وتبين أنها مريحة، يمكنني الاستماع في أي وقت وفي أي مكان، وتشغيل حلقاتي المفضلة بشكل متكرر".

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وأضاف: "لقد أحببت اختيار المؤلف، واختيار الأعمال، والقراءة الممتازة لممثلي مسرح موسكو الفني، الذين تمكنوا من نقل كل العمق والعاطفة لقصص أحد الكتاب الروس المفضلين لدي– تشيخوف".

المصدر: تاس