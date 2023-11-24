روسيا تعلم روادها المستقبليين تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أن المرشحين للانضمام لصفوف رواد وكالة "روس كوسموس" سيخضعون لدورات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي.

وحول الموضوع قال رئيس المركز، مكسيم خارلاموف:"المرشحون للانضمام لصفوف رواد الفضاء بوكالة روس كوسموس سيخضعون لدورات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "من المعروف أننا بدأنا بمرحلة لاختيار دفعة جديدة من الأشخاص الذين سيكونون مؤهلين للانضمام إلى صفوف رواد فضاء وكالة "روس كوسموس"، الأشخاص الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لعدة دورات تدريبية وتعليمية، من ضمنها دورة تعليمية للتعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأشار خارلاموف إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تدخل بشكل متزايد في تدريب رواد الفضاء، وعلى رائد الفضاء كونه "شخصا ذكيا ومتعلما على نحو واسع" أن يعرف ما هي هذه التقنيات، ونوه إلى أن"الذكاء الاصطناعي سيستخدم على نحو كبير في محطة ROS المدارية الروسية الواعدة، وستضمن هذه التقنيات تشغيل بعض تقنيات المحطة ودعمها".

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في 10 يوليو الماضي عن فتح باب التقدم للانتساب إلى مسابقات اختيار دفعة جديدة من الأشخاص الذين ستدربهم ليصبحوا رواد فضاء تابعين لها، وأشارت حينها إلى أن باب التقدم للمسابقات سيبقى مفتوحا حتى 30 أكتوبر العام الجاري،وقررت فيما بعد تمديد فترة استلام الطلبات حتى حتى 20 ديسمبر 2023.

وبدوره أشار مدير برنامج رحلات الفضاء المأهولة في الوكالة، سيرغي كريكاليف إلى أنه وفي إطار المسابقات سيتم اختيار ما بين 4 إلى 6 أشخاص ليتم تدريبهم لينضموا إلى صفوف رواد الفضاء الروس، وأن مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء سيسلم وكالة "روس كوسموس" أوراق اعتماد المرشحين الجدد في مارس 2024.

المصدر: تاس