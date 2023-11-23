كندا تعلن عن روادها الذين تخطط لإرسالهم إلى الفضاء

أعلن وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا شامبين، عن أسماء الرواد الذين سترسلهم بلاده في مهمات إلى الفضاء خلال العامين القادمين.

وفي حديث من مقر وكالة الفضاء الكندية في مونتريال قال الوزير:" تم اختيار رائد تابع لوكالة الفضاء الكندية (CSA) للقيام برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية، يسعدني أن أعلن أن جوشوا كوتريك سيكون رابع رائد فضاء كندي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية، من المفترض أن يذهب كوتريك إلى المحطة أوائل عام 2025 على متن مركبة Starliner، وستستمر مهمة لستة أشهر".

وأشار الوزير في كلمته أيضا إلى أن رائدة الفضاء الكندية جيني جيبونز ستكون رائدة احتياطية في مهمة Artemis 2 التي ستديرها وكالة ناسا، والتي في إطارها ستدور مركبة فضائية حول القمر في نوفمبر 2024.

وكان من المخطط سابقا أن ثلاثة رواد تابعين لناسا من المفترض أن يذهبوا إلى الفضاء في إطار مهمة Artemis 2، وأن يذهب معهم رائد الفضاء الكندي، جيرمي هانسن.

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وتمتلك كندا حاليا أربعة رواد فضاء نشطين ومؤهلين للرحلات الفضائية هم: جوشوا كوتريك، وجيني جيبونز، وجيرمي هانسن، وديفيد سانت جاك، الذي كان قد زار المحطة الفضائية الدولية سابقا.

المصدر: تاس