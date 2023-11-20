روسيا مستعدة لتمديد عمر أولى وحدات المحطة الفضائية الدولية

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي، أن روسيا مستعدة لتمديد عمر خدمة وحدة "زاريا"، أول وحدة أطلقت لتشكيل المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، أليكسي فروتشكو:"مركزنا جاهز إذا لزم الأمر لتمديد عمر خدمة وحدة زاريا التي أطلقت قبل 25 عاما، والتي كان إطلاقها بداية لتشكيل المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف:"تتم مراقبة حالة هيكل الوحدة باستمرار ومراقبة أجزائها، نحن متفائلون بإمكانية تمديد عمر خدمة هذه الوحدة، وجاهزون لذلك في حال الضرورة، هناك وحدة مهمة في المحطة الفضائية الدولية وهي وحدة Unity الأمريكية، والتي أطلقت بعد أسبوعين فقط من إطلاق زاريا".

وفي أبريل الماضي، كان رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأن الحكومة قررت تمديد فترة العمل في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية حتى عام 2028.

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وقد أطلقت أولى وحدات المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء ووصلت إلى المدار في 20 نوفمبر 1998، وبدأ معها عمل المحطة التي شارك في مشروعها كل من روسيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا و10 دول أعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (بلجيكا، ألمانيا، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، فرنسا، السويد، سويسرا).

المصدر: فيستي