الصين تطلق 4 مركبات أخرى نحو محطتها المدارية

أعلنت هيئة رحلات الفضاء المأهولة الصينية، عن نية الصين إطلاق 4 مركبات جديدة نحو محطة Tiangong المدارية.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة:"تخطط الصين لإطلاق 4 مركبات أخرى إلى محطتها المدارية العام القادم".

وأضاف البيان:"مركبتا سنتشو-18 وسنتشو-19 ستنقلان الرواد إلى المحطة، فيما ستتولى مركبتا تيانشو-7 وتيانشو-8 مهمة نقل المؤن والمعدات، المواعيد المبدئية لإطلاق هذه المركبات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

وأشار التلفزيون المركزي الصيني إلى أن مركبة "تيانشو-7" من المفترض أن تطلق إلى الفضاء مطلع العام القادم، وستنفذ عملية الإطلاق من قاعدة وينتشانغ الفضائية الموجودة في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

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تدور محطة Tiangong المدارية الصينية حاليا حول الأرض على ارتفاع 400 كلم تقريبا، وكانت الصين قد أشارت في وقت سابق إلى أن هذه المحطة من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.

المصدر: فيستي