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سبيس إكس تفقد الاتصال بالمركبة Starship

الفضاء

سبيس إكس تفقد الاتصال بالمركبة Starship
AFP TIMOTHY A. CLARY
إطلاق المركبة الفضائية Starship
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أعلنت شركة سبيس إكس أنها لم تعد تتلقى معلومات عن رحلة المركبة الفضائية Starship، بعد إطلاقها التجريبي الثاني من المطار الفضائي في ولاية تكساس.


وجاء في بيان الشركة "لقد فقدنا بيانات المرحلة الثانية. ونعتقد أننا ربما فقدنا المرحلة الثانية".

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ويذكر أن المركبة الفضائية Starship أطلقت من مطار بوكا تشيكا في ولاية تكساس يوم18 نوفمبر، في الساعة 7.02 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16.02 بتوقيت موسكو) وانفصلت المرحلة الأولى في الدقيقة الثالثة بعد الإطلاق بنجاح واجتازت المركبة حدود الفضاء وارتفعت إلى 148 كلم فوق سطح الأرض.

ووفقا لحسابات الشركة، تتضمن الرحلة التجريبية الثانية النموذجية دوران المركبة حول الأرض ومن ثم السقوط في المحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي.

وتعتبر المركبة الفضائية Starship أكبر وأقوى منظومة فضائية على الإطلاق، حيث جهزت المرحلة الأولى للصاروخ Super Heavy، بـ 33 محرك Raptor. ويعتبرها إليون ماسك منظومة النقل الواعدة التي ستستخدم في الرحلات إلى القمر والمريخ.

ويذكر أن تجربة الإطلاق الأولى للمركبة Starship التي جرت في شهر أبريل الماضي باءت بالفشل.

المصدر: نوفوستي

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