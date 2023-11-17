تأجيل إطلاق المركبة الفضائية Starship لأسباب فنية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق النموذج الأولي للمركبة الفضائية Starship إلى يوم السبت 18 نوفمبر لأسباب فنية.

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و كان من المقرر إطلاق المركبة صباح يوم الجمعة 17 نوفمبر من مطار بوكا تشيكا الفضائي في تكساس. ولكن تم تأجيل عملية الإطلاق إلى يوم السبت من أجل استبدال محرك استقرار الشبكة. حسب ما أوضحت الشركة على موقعها في شبكة X (تويتر سابقا).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سبيس إكس أجرت أول إطلاق تجريبي لصاروخ النقل على متنه النموذج الأولي للمركبة Starship في 20 أبريل الماضي. ولكن بعد مضي 2.5 دقيقة على إطلاق الصاروخ الذي طوله 120 متر وصل إلى ارتفاع 38 كلم، بدأ بالدوران بشكل لم يعد بالإمكان السيطرة عليه وبعد 1.5 دقيقة انفجر. ومع ذلك اعتبرت الشركة عملية الإطلاق ناجحة لأن الصاروخ أقلع من المنصة.

المصدر: تاس