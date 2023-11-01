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الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض

الفضاء

الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض
AFP
الصين تطلق قمرا صناعيا لسبر الأرض
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أعلنت مؤسسة العلوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية عن إطلاق صاروخ النقل CZ-6 وعلى متنه القمر الصناعي Tianhui-5 لسبر الأرض.

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وتشير المؤسسة إلى أن الصاروخ أطلق بنجاح من مطار تايوان الفضائي الواقع شمال الصين يوم الأربعاء في الساعة 6.50 بالتوقيت المحلي (1.50 بتوقيت موسكو). وكان هذا الإطلاق هو الـ 494 لصواريخ النقل من طراز Long March.

ووفقا للمؤسسة، سيستخدم القمر الصناعي Tianhui-5 بشكل رئيسي في المشاريع المتعلقة بالحسابات الجغرافية، وفي دراسة موارد الأراضي، وإجراء التجارب العلمية.

ويذكر أن صاروخ النقل CZ-6 هو صاروخ ثلاثي المراحل ويعمل بالوقود السائل ويبلغ طوله 29.2 م وقطره 3.35 م. ويمكنه نقل حمولة تزن طنا واحدا إلى مدار متزامن مع الشمس.

المصدر: تاس

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