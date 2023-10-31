روسيا.. إرسال "1500 ذبابة فاكهة" إلى الفضاء

أعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم أن الخبراء يجهزون لتجربة سيتم فيها إرسال 1500 ذبابة فاكهة إلى الفضاء لإجراء التجارب عليها.

وحول الموضوع قالت رئيسة مختبر الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية، إيرينا أوغنيفا: "نخطط لإرسال 1500 ذبابة فاكهة على متن مختبر Bion-M رقم 2 الذي ستطلقه روسيا إلى مدارات الأرض، لاختبار قدرات هذه الكائنات على التأقلم مع الظروف الفضائية وظروف انعدام الجاذبية، المختبر من المخطط أن يطلق في الربع الثالث من عام 2024".

وأضافت:"أجرينا تجربة مماثلة عام 2014 عندما أرسلنا ذباب الفاكهة على متن القمر العلمي Foton-M رقم 4، حيث بقيت هذه الكائنات في الفضاء 45 يوما، ومن ثم أعيدت إلى الأرض، والجيل الجديد الذي حصلنا عليه من هذه الحشرات تم إرساله بعدها إلى المحطة الفضائية الدولية. في تلك التجربة اكتشفنا أن الذباب تأقلم مع ظروف انعدام الجاذبية وتمكن من التكاثر، والجيل الثاني من هذه الحشرات تكاثر بشكل أكبر. هدفنا هو دراسة تأثير الرحلات الفضائية الطويلة على الكائنات، وتأثير الإشعاعات الفضائية عليها أيضا، الأمر الذي سيساعدنا في معرفة هذه التأثيرات على الرواد الذين سترسلهم روسيا إلى الفضاء وإلى محطتها المدارية الجديدة".

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وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد أشارت سابقا إلى أنها تعمل على مشروع لإطلاق مختبر "Bion-M" رقم 2 إلى الفضاء عام 2024، والهدف من إطلاقه هو إرسال فئران التجارب وذباب الفاكهة وبعض أنواع البكتيريا والفطريات والأنسجة الخلوية إلى الفضاء، لدراسة تأثيرات انعدام الوزن والأشعة الكونية على هذه الكائنات.

ونوهت الوكالة إلى أن المختبر سيعمل لمدة شهر تقريبا في الفضاء، في مدار يبعد 400 كلم عن سطح الأرض، الأمر الذي سيساعد على دراسة بعض المعدات الفضائية، التي ستستخدمها روسيا في محطة (ROS) المدارية الجديدة.

المصدر: فيستي